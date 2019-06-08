Додон попросил граждан не становиться «пушечным мясом»

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обстановка в республике находится на грани «массивной дестабилизации», передает в субботу, 8 июня, РИА Новости. Ранее вице-председатель контролирующей правительство Демократической партии Андриан Канду сообщил, что партия требует отставки главы государства.

«Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу», — обратился президент к гражданам.

По его словам, на данный момент ситуация в стране крайне сложна. «Мы очень близки к “взрыву”», — констатировал политик. Он также обратился к представителям правоохранительных органов с просьбой выполнять свой долг и не допускать провокаций.