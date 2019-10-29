Доказана польза кофе против отказа сердца и диабета

29 октября 2019     21
Доказана польза кофе против отказа сердца и диабета

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США доказали, что частое употребление кофе приводит к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нарушений функций печени. Краткое изложение научной работы приводится на сайте Американского колледжа гастроэнтерологии.

В исследовании приняли участие 34 человека, которые прошли скрининговую колоноскопию и не имели патологических изменений в ободочной кишке. Добровольцы заполнили опросники, указывая частоту употребления кофе. Специалисты взяли 97 образцов слизистой оболочки из различных сегментов кишечника пациентов и выделили ДНК микроорганизмов, составляющих микрофлору. Затем ДНК, кодирующую 16S рибосомальную РНК, размножили в процессе амплификации, то есть создали дополнительные копии выделенных генов, что облегчило их идентификацию.

Ученые установили нуклеотидную последовательность ДНК, определив их принадлежность различным группам бактерий. Затем они сравнили разнообразие микроорганизмов и частоту встречаемости таксонов при высоком (больше 82,9 миллиграмма в день) и низком (меньше 82,9 миллиграмма) уровне потребления кофеина.

Оказалось, что у тех, кто пил много кофе, альфа-разнообразие, то есть разнообразие внутри микробных сообществ, было более высоким, чем у остальных. Также группы микроорганизмов у любителей кофе значительно отличались от тех, что жили в кишечнике участников, мало потребляющих кофеин. Увеличивалась численность Faecalibacterium и Roseburia, оказывающих противовоспалительный эффект, а потенциально вредных Erysipelatoclostridium и Lachnospiraceae стало меньше. Эта связь наблюдалась независимо от возраста и качества питания.

16S рибосомальная РНК (16S рРНК) — один из основных компонентов рибосом (синтезирующих белки органелл клетки) бактерий и архей. Гены, кодирующие 16S рРНК, используются в филогенетике для определения эволюционных взаимосвязей между различными группами микроорганизмов благодаря низкой скорости эволюции этого участка ДНК. В настоящее время создаются базы данных, которые содержат информацию о микробах, содержащих тот или иной вариант гена 16S рРНК.

Источник: Лента.Ру

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