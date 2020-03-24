Доктор Мясников назвал разницу в заболеваемости коронавирусом в Италии и России

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал причину высокой заболеваемостью китайским коронавирусом среди жителей Италии и привел в пример опыт России. Свой комментарий специалист опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, существует разница между заболевшими внутри каждой из стран, и чаще всего хуже переносят болезнь люди старшего возраста. В Италии смертность от пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом, у пожилых людей схожа с показателями обычной пневмонии. Мясников пояснил, что госпитали в Италии «захлебнулись» от числа пациентов из-за того, что власти выбрали неправильную тактику борьбы с вирусом и, как и в Китае, упустили время, а забили тревогу, «когда нарыв уже вскрылся».

«Были начаты известные сегодня всем карантинные мероприятия, но пока они набирали силу, за две недели сотни больных уже переполнили доступные реанимационные койки», — отметил врач.

По мнению Мясникова, России удается эффективнее контролировать заболеваемость коронавирусом из-за того, что всех с симптомами и подтвержденными на инфекцию анализами отправляют «в больницу и под замок». «Вот это “сиди дома” вероятно не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то еще что», — констатировал специалист.

Ранее Мясников заявлял, что эпидемия коронавируса продлится около месяца, до середины апреля. Однако повторная вспышка, по мнению доктора, может произойти осенью.

По данным на 23 марта, коронавирусом в России заразились 438 человек. Большинство из заболевших находятся в Москве. В столице введен ряд ограничений с целью помешать распространению вируса. Власти страны порекомендовали пожилым гражданам оставаться дома в течение двух недель.

Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости



Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах – старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе – людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет – это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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Источник: Лента.Ру