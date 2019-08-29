Долг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает газета «Известия».

Согласно документу, в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили граждане России задолжали 194,3 миллиарда рублей. В 2016-м эта сумма была равна 167,8 миллиарда рублей. По мнению госоргана, причиной этому стало неэффективное взыскание платежей.

Несмотря на это, доходы бюджетов от налогов также увеличились на треть за три года. Больше всего денег в казну поступает от уплаты транспортного налога — 368,8 миллиардов за три года. От налога на имущество физических лиц государство получило 149,6 миллиарда рублей, а от земельного налога — 125,7 миллиардов.

Как пояснили в Счетной палате, доход от налогов и задолженность по ним могут расти вместе. Это объясняется тем, что статистика неуплаты считается накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12 месяцев.

Источник: Лента.Ру