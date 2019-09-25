Дом дружбы народов разместят в русском тереме в Оренбурге

25 сентября 2019     11
Дом дружбы народов разместят в русском тереме в Оренбурге

В Оренбурге в культурно-национальном комплексе «Национальная деревня» появится Дом дружбы народов. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Олег Димов на заседании региональной Общественной палаты на тему «Оренбуржье многонациональное».

Чиновник, чьи слова приводит РИА «Оренбуржье», отметил, что это актуальный вопрос для региона, поскольку в нем проживают на протяжении веков в мире и согласии» представители 126 национальностей.

Димов обратил внимание, что Русское подворье является украшением Национальной деревни и находится перед входом. Есть идея разместить в этом «тереме», как символе русской души, Дом дружбы народов. Однако решение не окончательное и идея еще будет обсуждаться.

Культурно-национальный комплекс действует в Оренбурге с 2007 года. На его территории расположены подворья и музеи 10 самых крупных национальностей Оренбуржья.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму объявлен карантин по бешенству
В Крыму объявлен карантин по бешенству

Карантин по бешенству установлен на территории Коктебеля из-за найденного трупа лисы. Указ главы Крыма Сергея Аксёнова об объявлении ограничительных мероприятий опубликован на …


В ТОП-10 губернаторов-блогеров попал глава Крыма
В ТОП-10 губернаторов-блогеров попал глава Крыма

В медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за август 2019 года крымский лидер Сергей Аксёнов занял шестое место. Результаты размещены на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия». …


Прыгнувший в Москву-реку россиянин сбежал из больницы в одних трусах
Прыгнувший в Москву-реку россиянин сбежал из больницы в одних трусах

Пациент московской больницы сбежал из учреждения в одних трусах, когда его доставили туда после прыжка в Москву-реку. Об этом РИА …


У спасателей Крыма появился мобильный комплекс оповещения о ЧС
У спасателей Крыма появился мобильный комплекс оповещения о ЧС

Комплекс на базе автомобиля высокой проходимости предназначен для оповещения об угрозах в труднодоступной местности и населённых пунктах, где отсутствует стационарная …


Три новых рентгеновских аппарата появятся в больницах Севастополя
Три новых рентгеновских аппарата появятся в больницах Севастополя

В октябре современное оборудование поставят в городские больницы №4, №9 и №5 «Центр охраны здоровья матери и ребёнка». В каждое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты