Дом дружбы народов разместят в русском тереме в Оренбурге

В Оренбурге в культурно-национальном комплексе «Национальная деревня» появится Дом дружбы народов. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Олег Димов на заседании региональной Общественной палаты на тему «Оренбуржье многонациональное».

Чиновник, чьи слова приводит РИА «Оренбуржье», отметил, что это актуальный вопрос для региона, поскольку в нем проживают на протяжении веков в мире и согласии» представители 126 национальностей.

Димов обратил внимание, что Русское подворье является украшением Национальной деревни и находится перед входом. Есть идея разместить в этом «тереме», как символе русской души, Дом дружбы народов. Однако решение не окончательное и идея еще будет обсуждаться.

Культурно-национальный комплекс действует в Оренбурге с 2007 года. На его территории расположены подворья и музеи 10 самых крупных национальностей Оренбуржья.

Источник: Газета Известия