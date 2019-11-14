Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью

14 ноября 2019     14
Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью

Петербургские гиды планируют водить экскурсии к дому Олега Соколова — бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, подозреваемого в убийстве и расчленении своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на организатора экскурсионных маршрутов Сергея Гончарова.

Материалы по теме

00:02 — 12 ноября

По словам гида, представляющего объединение «Ползком по Питеру», экскурсия может быть запущена в предстоящий туристический сезон. Раскрутка маршрута займет от трех до шести месяцев.

Гончаров также отметил, что для полноценной экскурсии одного дома на Мойке может оказаться мало, поэтому адрес просто включат в туры по бандитским местам города.

Квартира Соколова находится в здании на набережной реки Мойки, 82 — это бывший доходный дом, перестроенный по проекту архитектора Павла Сюзора во второй половине XIX века. Постройка включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся! *** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»
Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

00:59 Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном уходе Валерия Карпина а также ряда игроков из «Ростова» …


Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью
Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью

Петербургские гиды планируют водить экскурсии к дому Олега Соколова — бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, подозреваемого в убийстве и расчленении …


В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ряде стран, в том числе в России. Об этом свидетельствуют данные обзорного …


Темп глобального потепления уже беспокоит ученых
Темп глобального потепления уже беспокоит ученых

В Севастополе за последние 30 лет средняя годовая температура воздуха выросла на 1,5 градуса. Это одно из доказательств глобального потепления …


Спортсмены просят увеличить площадь бассейна в комплексе им
Спортсмены просят увеличить площадь бассейна в комплексе им. 200-летия Севастополя

Реконструкция стадиона КЧФ начнется в конце ноября. Об этом президент клуба «Черноморец» заявил на встрече представителей спортивных федераций с членами …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты