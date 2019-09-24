Донской водовод откроют после ремонта через два дня

В четверг, 26 сентября, должен завершиться ремонт Донского технического водовода в Таганроге Ростовской области. Работы начались в понедельник.

Они проводятся на территории насосной станции в селе Недвиговка. Для того, чтобы заменить участок трубы, был остановлен весь водовод.

Как поясняет RostovGazeta, в Таганрог вода поступает по двум трубам. Сейчас ремонтируют одну из них. Эксплуатация водовода началась в 1968 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали.

Из-за аварии без воды остались один детский сад и семь школ.

Источник: Газета Известия