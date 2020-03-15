Дополнительные бригады для отлова агрессивных собак организуют в Якутске

В Якутске участились нападения собак на людей. За неделю в ЕДДС от жителей поступило 214 жалоб, касающихся бродячих и проявляющих агрессию псов. Это на 40 больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщил заместитель главы города Роман Сорокин.

В частности, было предложено органам местного самоуправления совместно с Управлением ветеринарии организовать дополнительные специализированные бригады. Сейчас в Якутске действуют две такие бригады МУП «Жилкомсервис», оснащенные сеткометами для гуманного отлова животных. Но финансовое положение предприятия не позволяет усилить данную работу за счет собственных средств, сообщает ИА SakhaNews. На сегодня в пункте передержки безнадзорных животных в уличных вольерах содержатся 72 собаки.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на критику ее идеи о налоге для владельцев собак, направленном на финансирование приютов для бездомных животных, порекомендовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову приехать в Якутию и лично увидеть, как обстоит положение дел «по ту сторону Уральских гор». Об этом градоначальник написала 2 марта в своем Instagram. Авксентьева убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.

Источник: Газета Известия