Дополнительные бригады для отлова агрессивных собак организуют в Якутске

15 марта 2020     14
Дополнительные бригады для отлова агрессивных собак организуют в Якутске

В Якутске участились нападения собак на людей. За неделю в ЕДДС от жителей поступило 214 жалоб, касающихся бродячих и проявляющих агрессию псов. Это на 40 больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщил заместитель главы города Роман Сорокин.

В частности, было предложено органам местного самоуправления совместно с Управлением ветеринарии организовать дополнительные специализированные бригады. Сейчас в Якутске действуют две такие бригады МУП «Жилкомсервис», оснащенные сеткометами для гуманного отлова животных. Но финансовое положение предприятия не позволяет усилить данную работу за счет собственных средств, сообщает ИА SakhaNews. На сегодня в пункте передержки безнадзорных животных в уличных вольерах содержатся 72 собаки.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на критику ее идеи о налоге для владельцев собак, направленном на финансирование приютов для бездомных животных, порекомендовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову приехать в Якутию и лично увидеть, как обстоит положение дел «по ту сторону Уральских гор». Об этом градоначальник написала 2 марта в своем Instagram. Авксентьева убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме
Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

Выступление президента России Владимира Путина в Госдуме по поправкам к Конституции было его личным решением. Подробности подготовки Путина к выступлению …


Названа настоящая причина разлада между принцем Гарри и принцем Уильямом
Названа настоящая причина разлада между принцем Гарри и принцем Уильямом

Отношения между британским принцем Гарри и принцем Уильямом испортились до появления Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Mirror со …


Россиянин устроил стриптиз в аэропорту и был задержан
Россиянин устроил стриптиз в аэропорту и был задержан

В московском аэропорту Домодедово один из пассажиров устроил стриптиз. Мужчина в нетрезвом состоянии оголил торс и начал конфликт с представителем …


Дополнительные бригады для отлова агрессивных собак организуют в Якутске
Дополнительные бригады для отлова агрессивных собак организуют в Якутске

В Якутске участились нападения собак на людей. За неделю в ЕДДС от жителей поступило 214 жалоб, касающихся бродячих и проявляющих …


Вертолет случайно выстрелил по жилому дому в Чите
Вертолет случайно выстрелил по жилому дому в Чите

Вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты