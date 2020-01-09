Дополнительные места для больных гриппом создали в больницах Астрахани

В Астрахани в городских клинических больницах создали 70 дополнительных коек для больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональный минздрав.
Прием больных ведется в круглосуточном режиме. Пациентов принимают в специально оборудованных терапевтических стационарах в больнице № 2 им. братьев Губиных и № 3 им. Кирова, а также в областной детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой, уточняет «Астрахань-24».
В учреждениях создан необходимый резерв лекарств и дезинфекционных средств. В поликлиниках также сформированы дополнительные врачебно-сестринские бригады, которые оказывают медпомощь в том числе на дому.
В областном минздраве рекомендуют в случае обнаружения первых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.
26 декабря в Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
Источник: Газета Известия
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