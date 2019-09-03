Дореволюционное здание выставили на продажу в Москве

3 сентября 2019     3
Дореволюционное здание выставили на продажу в Москве

Московские власти выставили на торги дореволюционное здание с земельным участком. Об этом 3 сентября пишет НСН со ссылкой на столичный департамент по конкурентной политике.

По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, это нежилое здание 1901 года постройки в Тверском районе города, его площадь составляет 375 кв. м, площадь земельного участка — 273 кв. м. Объект расположен в пяти минутах ходьбы от станции «Новослободская».

Дегтев уточнил, что здание не является памятником культурного наследия, что даст победителю конкурса свободу при проведении ремонтно-косметических работ.

Стартовая цена лота составляет 48,4 млн рублей. Заявки принимаются до 2 октября 2019 года, торги намечены на 10 октября.

Источник: Газета Известия

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