Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней

Представители московского аэропорта Шереметьево порекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные пути проезда к терминалу из-за подтопления дороги. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 28 июня, на сайте воздушной гавани.

«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.

На указанных участках дороги затруднено движение автотранспорта, поэтому для доступа в терминал В пассажирам рекомендовано пользоваться «Аэроэкспрессом» и межтерминальным переходом. Кроме того, между станциями Шереметьево-1 и Шереметьево-2 регулярно курсирует бесплатный поезд в подземном тоннеле. Время пути в нем составляет четыре минуты.

9 июня сообщалось о затоплении одного из терминалов аэропорта Шереметьево.

Источник: Газета Известия