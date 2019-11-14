Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

«Предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь, но понятно, что никакими деньгами не то что не откупиться, а не смягчить трагедию», — приводит слова юриста Telegram-канал RT.

При этом Почуев отметил, что попытался связаться с семьей Ещенко, однако этот вопрос «очень щепетильный».

Соколов был задержан 9 ноября, после того, как упал в реку Мойку при попытке избавиться от улик. В его рюкзаке обнаружили отсеченные женские руки и травматический пистолет.

При обыске в квартире доцента исторических наук нашли останки его возлюбленной, аспирантки СПбГУ Ещенко. По данным следствия, историк выстрелил в девушку во время ссоры.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января. Сам доцент свою вину полностью признал. По словам его адвоката, Соколов раскаивается.

13 ноября СМИ сообщили, что аспирантка была убита во сне выстрелом в голову.

Источник: Газета Известия