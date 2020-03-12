«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

12 марта 2020     10
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке. Об этом компания сообщила в четверг, 12 марта.

Также она сможет заняться запусками космических кораблей с туристами на пилотируемых «Союзах», отмечает «РИА Новости». Разрешение на эту деятельность получено недавно.

ILS является американской дочерней компанией Центра Хруничева, входящего в структуры «Роскосмоса», созданной для предоставления коммерческих пусков ракет «Протон» и «Ангара».

Компания сообщила о назначении нового президента компании вместо ушедшего в октябре 2019 года Керка Пайшера. Им стала Тифайн Лурадур, ранее работавшая в американской United Launch Alliance.

В январе госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик. Работают над модернизацией ракеты сотрудники космического центра имени Хруничева и НПО «Энергомаш».

Источник: Газета Известия

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