Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала в Instagram фотографии со съемок своего дебютного клипа. Многие подписчики негативно отреагировали на ее сотрудничество с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом в рамках этой работы.

«На днях состоялись съемки клипа на песню “ЭтаЛюбовь” с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!» — пожаловалась Абрамова.

Многие комментаторы напомнили Абрамовой, что она незаслуженно победила в шоу «Голос. Дети» и пристыдили ее. По их мнению, дочери Алсу не стоил продолжать музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале конкурса. Некоторые уточнили, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.