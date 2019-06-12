Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли

12 июня 2019     18
Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала в Instagram фотографии со съемок своего дебютного клипа. Многие подписчики негативно отреагировали на ее сотрудничество с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом в рамках этой работы.

«На днях состоялись съемки клипа на песню “ЭтаЛюбовь” с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!» — пожаловалась Абрамова.

Многие комментаторы напомнили Абрамовой, что она незаслуженно победила в шоу «Голос. Дети» и пристыдили ее. По их мнению, дочери Алсу не стоил продолжать музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале конкурса. Некоторые уточнили, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.

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