Дочь Ирины Салтыковой покусал любимый питомец

Дочь российской певицы Ирины Салтыковой — Алиса — рассказала, как на нее напала их собственная собака. Животное вцепилось девушке в лицо, пишет издание «Дни.ру».
«И засунула ей в пасть свою руку, сжатую в кулак, чтобы разомкнуть челюсть. Руку она мне перегрызла, но зато я смогла встать», — рассказала девушка.
По ее словам, на помощь к ней пришла Ирина Салтыкова, которая «впала в истерику». При этом мать пострадавшей девушки не стала ждать медиков и сама повезла дочь в больницу, где ее лицо собирали буквально по кусочкам. Сейчас пострадавшая не чувствует одного пальца и верхнюю губу. Несмотря на это, она не держит зла на домашнего любимца.
«Она (собака. — ред) уже старенькая, и ее просто переклинило», — сказала девушка.
В апреле соседская собака напала на семилетнего мальчика в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Она покусала руки и ноги ребенка.
Источник: Газета Известия
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