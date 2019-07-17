Дочь Ирины Салтыковой покусал любимый питомец

17 июля 2019     16
Дочь Ирины Салтыковой покусал любимый питомец

Дочь российской певицы Ирины Салтыковой — Алиса — рассказала, как на нее напала их собственная собака. Животное вцепилось девушке в лицо, пишет издание «Дни.ру».

«И засунула ей в пасть свою руку, сжатую в кулак, чтобы разомкнуть челюсть. Руку она мне перегрызла, но зато я смогла встать», — рассказала девушка.

По ее словам, на помощь к ней пришла Ирина Салтыкова, которая «впала в истерику». При этом мать пострадавшей девушки не стала ждать медиков и сама повезла дочь в больницу, где ее лицо собирали буквально по кусочкам. Сейчас пострадавшая не чувствует одного пальца и верхнюю губу. Несмотря на это, она не держит зла на домашнего любимца.

«Она (собака. — ред) уже старенькая, и ее просто переклинило», — сказала девушка.

В апреле соседская собака напала на семилетнего мальчика в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Она покусала руки и ноги ребенка.

Источник: Газета Известия

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