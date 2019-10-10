Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери

10 октября 2019     10
Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери

Актриса Надежда Каратаева, вдова народного артиста СССР Анатолия Папанова, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом РЕН ТВ заявила ее дочь Елена Папанова.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Каратаева скончалась на 96-м году жизни. По некоторым данным, состояние ее здоровья ухудшилось на фоне пневмонии, сообщает телеканал.

Каратаева родилась в 1924 году. После школы поступила в ГИТИС, но во время Великой Отечественной войны уехала в эвакуацию и на два года прервала учебу. В мае 1945 года стала женой Папанова, брак продлился до его смерти в 1987 году. С 1950 по 2014 годы работала в московском театре Сатиры.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Эксперт прокомментировал проект реверсивного движения в Симферополе
Эксперт прокомментировал проект реверсивного движения в Симферополе

На днях было публично объявлено, что эксперимент с реверсивным движением на восточном съезде в Симферополь оценивается положительно. Такую схему распределения …


Самые жуткие сайты
Самые жуткие сайты

Интернет изменил человеческую жизнь, как и большинство других технологий в нашей истории. Теперь мы можем всегда оставаться на связи с …


От зумбы до воркаута: как севастопольцы поддерживают спортивную форму?
От зумбы до воркаута: как севастопольцы поддерживают спортивную форму?

Следить за собой, чтобы оставаться в хорошей форме не только летом, но и весь год. На спортивный образ жизни переходят …


Перекресток ул
Перекресток ул. Генерала Мельника и Второй обороны станет турбокольцом

Новая схема движения будет введена на пересечении улиц Генерала Мельника, Второй обороны и Лабораторного шоссе до 15 октября. В Севастополе …


Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери
Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери

Актриса Надежда Каратаева, вдова народного артиста СССР Анатолия Папанова, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом РЕН ТВ заявила …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты