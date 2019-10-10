Дочь Папанова опровергла сообщения о смерти матери

Актриса Надежда Каратаева, вдова народного артиста СССР Анатолия Папанова, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом РЕН ТВ заявила ее дочь Елена Папанова.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Каратаева скончалась на 96-м году жизни. По некоторым данным, состояние ее здоровья ухудшилось на фоне пневмонии, сообщает телеканал.

Каратаева родилась в 1924 году. После школы поступила в ГИТИС, но во время Великой Отечественной войны уехала в эвакуацию и на два года прервала учебу. В мае 1945 года стала женой Папанова, брак продлился до его смерти в 1987 году. С 1950 по 2014 годы работала в московском театре Сатиры.

Источник: Газета Известия