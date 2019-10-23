Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение

23 октября 2019     8
Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение

Пользовательница Reddit c ником -73ss0n рассказала о том, как ее отец оказался в больнице из-за того, что она отправила фото пениса не по адресу. Пост с историей набрал больше 32 тысяч лайков.

Девушка призналась, что фотография появилась у нее в телефоне после того, как она получила его от незнакомого пользователя Snapchat. Она заблокировала юзера, а снимок захотела переслать другу, чтобы посмеяться над ситуацией.

В этот момент ей написал отец, который попросил сидящую на первом этаже дома дочь забрать почту и подняться к нему на второй. Пользовательница объяснила, что после операции папа не мог ходить три дня, поэтому она помогала ему в случае надобности.

Когда она пошла за почтой, она отправила фото, не заметив, что адресатом был отец. Девушка сопроводила снимок подписью: «Спорим, у тебя не такой красивый». Получив такое сообщение, папа закашлялся, и один из наложенных ему швов порвался. Как только дочь поднялась к нему, он спросил у нее: «Да что с тобой не так?»

Мужчину доставили в больницу. По словам дочери, в настоящий момент с ним все хорошо. Она добавила, что он отнесся к произошедшему с юмором.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как девушка случайно забыла в спальне дилдо, которое затем нашла ее мать. Таким образом дочь узнала ее интимные секреты.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение
Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение

Пользовательница Reddit c ником -73ss0n рассказала о том, как ее отец оказался в больнице из-за того, что она отправила фото …


Родные Виктора Бута продлили пребывание в США в ожидании встреч с ним
Родные Виктора Бута продлили пребывание в США в ожидании встреч с ним

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в тюрьме города Марион в американском штате Иллинойс, на месяц продлили …


В Пентагоне изучают причастность Турции к военным преступлениям в САР
В Пентагоне изучают причастность Турции к военным преступлениям в САР

03:58 Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CNN сообщил, что ведомство изучает причастность Турции к военным преступлениям в ходе …


Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

РЕН ТВ Появилось видео с места стрельбы на хуторе Чернозубов в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек. Кадры …


Роботы-полицейские могут появиться в МВД России к 2030 году
Роботы-полицейские могут появиться в МВД России к 2030 году

Роботы могут появиться в российской полиции к 2030 году, они будут консультировать граждан в ГИБДД и миграционной службе, а также …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты