Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура

25 июня 2019     22
Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура

Ряд рейсов были задержаны или отменены в сингапурском аэропорту Чанги из-за появления дронов в полетной зоне. Об этом пишет Straits Times.

Работа воздушной гавани была парализована на час.

18 июня в Чанги произошел аналогичный инцидент. Тогда было задержано 37 рейсов. По законодательству Сингапура, нарушителям в случае поимки грозит до 12 месяцев тюрьмы или штрафу в размере до 20 тысяч долларов.

В декабре 2018 года лондонский международный аэропорт Гатвик закрывался из-за двух неопознанных беспилотников, появившихся ночью над аэродромом. В результате около десяти тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта в назначенное время.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Короткая ссылка 06:00 –> Александра Рыкова В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных …


Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура
Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура

Ряд рейсов были задержаны или отменены в сингапурском аэропорту Чанги из-за появления дронов в полетной зоне. Об этом пишет Straits …


Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества
Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества. Об этом сообщает портал Business …


ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии
ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии

RT Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания …


Россия захотела подтвердить полномочия своей делегации в ПАСЕ
Россия захотела подтвердить полномочия своей делегации в ПАСЕ

Россия подала заявку на подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты