Друга королевской семьи обвинили в изнасиловании подростков и лишили работы

Глава модной корпорации Nygard International, финско-канадский миллионер Питер Нюгард, потерял работу после обвинения в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает New York Post.

«Ставя благосостояние тысяч сотрудников, партнеров и клиентов своим главным приоритетом, Питер Нюгард принял решение покинуть пост директора Nygard, лишаясь права на владение компанией», — объявил представитель Нюгарда Кен Фридман (Ken Frydman) и подчеркнул, что магнат благодарит всех сотрудников за долгую преданную службу.

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00:07 — 16 июля 2018

Питер Нюгард, друг члена королевской семьи принца Эндрю, оставил свой пост после рейда ФБР на его штаб-квартиру в Манхеттене. Проверка проводилась в ходе судебного иска, который поступил в суд 13 февраля от десятка девушек. Согласно иску, миллионер заманивал их в свой особняк на Багамах, обещая устроить в модельное агентство, а затем склонял к сексу. Среди истцов были подростки в возрасте 14 лет.

В начале февраля стало известно, что руководство всемирно известной американской компании L Brands, которой принадлежит фирма Victoria’s Secret, долгие годы скрывало и допускало жестокое обращение с моделями и сексуальные домогательства. В частности, бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек (Ed Razek) пользовался служебным положением и домогался моделей, делал им непристойные предложения и оскорблял их.

Источник: Лента.Ру