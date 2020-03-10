Друг Макгрегора оставил кулачные бои и вернулся в ММА ради Польского зомби

10 марта 2020     14
Друг Макгрегора оставил кулачные бои и вернулся в ММА ради Польского зомби

Российский и ирландский боец Артем Лобов в Instagram объявил о возвращении в смешанные единоборства (ММА). Спортсмен проведет поединок в польском промоушене KSW против Марчина Врочека, известного как Польский зомби.

«Ходячие мертвецы вернулись на новый сезон», — сообщил Лобов, оставивший ради ММА промоушен кулачных боев Bare Knuckle FC. Он провел три поединка, одержав две победы и потерпев одно поражение.

В UFC боец провел шесть поединков: он потерпел четыре поражения и одержал две победы. Всего на его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья в профессиональных ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Лобов тренируется в Ирландии. Он является другом бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

В феврале прошлого года Лобов назвал себя одним из лучших бойцов в истории ММА. Он вспомнил, что за его боями следили много фанатов, поэтому и отнес себя к числу наиболее успешных спортсменов.

Источник: Лента.Ру

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