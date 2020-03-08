Друг погибшего в квартире судьи в Санкт-Петербурге рассказал о произошедшем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал показания школьника Кирилла, который стал свидетелем убийства Владислава Б. на праздновании дня рождения одного из подростков.

По словам мальчика, Артем С., подозреваемый в убийстве сверстника, предложил ребятам посидеть у него дома, так как там не было родителей. Они пришли к нему, смотрели телевизор и играли. В какой-то момент речь зашла об оружии.

«Тема достал настоящее ружье. Наверное, думал, что оно не заряжено. Перезарядил, и, наверное, в воздух он хотел стрельнуть и напугать Влада, который сидел в соседней комнате. Но потом грохот. Подбегаю, вижу, что уже всё…» — рассказал Кирилл.

После этого, по словам мальчика, Артем «что-то бегал, пытался что-то там…». Когда о случившемся узнали родители и пришли в квартиру, его уже в ней не было.

Восьмиклассник был задержан утром 8 марта в Пушкинском районе. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении школьника меры пресечения в виде домашнего ареста. Подросток доставлен на допрос в следственные органы Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Артем выстрелил из ружья отца в голову своему лучшему другу Владиславу Б., с которым учился в одной гимназии, 7 марта. Тело убитого было обнаружено возле квартиры судьи Третьего кассационного суда Виталия Саяпина на улице Ижорского Батальона в районе Колпино в Санкт-Петербурге.

Как рассказали родственники погибшего, подросток пришел на празднование дня рождения в квартиру своего товарища Артема, сына Саяпина, где находилась компания подростков. После того как Артем нанес Владиславу огнестрельное ранение, тот погиб на месте. Артем перетащил его тело на лестничную площадку, оставил там и сбежал с места происшествия. Один из гостей позвонил своему отцу, и тот вызвал полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оно находится на контроле центрального аппарата СК.

Источник: Газета Известия