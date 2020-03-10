Дубль лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть аутсайдера лиги

10 марта 2020     20
Дубль лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть аутсайдера лиги

«Лестер» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 9 марта, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей по два мяча забили Харви Барнс и Джейми Варди. Последний с 19 забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

«Лестер» прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 53 очка и находится на третьем месте в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 25 очков, команда располагается на 19-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 14 марта на выезде сыграет с «Уотфордом». «Астон Вилла» в тот же день на своем поле примет «Челси».

Источник: Лента.Ру

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