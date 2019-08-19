Дума осенью вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов

В Госдуме изучат работу новостных агрегаторов, а также планируют обсудить этот вопрос со СМИ и экспертами, чтобы в октябре вернуться к нему. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«Было принято решение всесторонне изучить с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться с представителями СМИ… экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов, и вернуться к обсуждению этого вопроса после всех консультаций уже ориентировочно в октябре», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что депутатов волнует тема фейков. В частности, они обратили внимание на ситуации, когда опровергнутая новость продолжает присутствовать в топах агрегаторов.

15 августа первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что гендиректор «Яндекса» Елена Бунина признала небезупречность применяемого агрегатором алгоритма выстраивания рейтинга новостей. В ходе телефонного разговора они обсудили проблему появления в топах материалов, которые не соответствуют действительности. По словам Шхагошева, он предложил Буниной «пересмотреть алгоритм подбора новостей, которые оказываются в топе», чтобы люди, читающие новости на «Яндексе», не получали недостоверную информацию.

Позже «Яндекс» на фоне этих высказываний заявил, что считает достаточным действующее регулирование новостных агрегаторов, по которому ответственность за содержание публикаций лежит на СМИ.

Источник: Газета Известия