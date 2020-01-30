Дуров предупредил об опасности WhatsApp

30 января 2020     15
Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. По его словам, на это указывает отказ Apple шифровать данные на iCloud из-за давления Федерального бюро расследований (ФБР).

Кроме того, источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости. Дуров высказал мысль, что шифрование данных не всегда устраивает правоохранительные органы, которые и заставляют разработчиков вставлять уязвимости в приложения. По его словам, бэкдоры маскируются под неожиданно обнаруженные изъяны в безопасности, и напомнил, что за последний год в WhatsApp было обнаружено 12 таких сбоев.

Также основатель Telegram указал на недостатки шифрования в WhatsApp. Он отметил, что его исходный код скрыт, а двоичные файлы приложений запутаны, что затрудняет их анализ.

Ранее Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки в связи с отказом Apple от идеи шифровать резервные копии сервиса для хранения данных. До этого Reuters сообщал, что Apple отказалась от сквозного шифрования резервных копий данных iPhone в iCloud после давления со стороны ФБР.

Источник: Лента.Ру

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