Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции

Американский актер Дэниел Крейг вновь приступил к съемкам фильма о Джеймсе Бонде после перенесенной операции. Об этом 30 июня сообщило издание Daily Mail.

Актер получил травму во время съемок фильма на Ямайке. Однако, как отмечает издание, он смог полностью восстановиться после хирургического вмешательства.

5 июня стало известно, что на съемках 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде внезапный взрыв повредил декорации. Инцидент произошел на съемочной площадке в британской кинокомпании Pinewood.

25-й фильм о Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhand. Главного злодея в картине сыграет американский актер Рами Малек, заработавший в 2019 году премию «Оскар» за роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Лента должна выйти в прокат 8 апреля 2020 года.

Первая часть бондианы «Доктор Ноу» вышла в октябре 1962 года. С тех пор агента 007 сыграли шесть разных актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг.

Источник: Газета Известия