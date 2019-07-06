Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе»

В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники». Режиссером станет Евгений Марчелли, накануне покинувший пост худрука ярославского театра имени Волкова.

Главную роль в спектакле сыграет художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин, сообщили в пресс-службе театра. Он же стал инициатором постановки. По его словам, роль главного героя Павла Прохоровича Оброшенова дает актеру возможность проявить себя, а само произведение посвящено важной для нашей страны теме — победе человеческого достоинства над обстоятельствами.

Марчелли признался, что знал это произведение и раньше, но пьеса ему сначала «не глянулась». Только потом он оценил ее.

«Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм», — рассказал он.

Премьера назначена на декабрь 2019 года.

Марчелли был худруком Волковского театра с 2011 года. В 2019 году между ним и недавно назначенным директором театра Алексеем Туркаловым возник конфликт из-за вопроса о слиянии театра с Александринским театром в Санкт-Петербурге (Марчелли и большая часть труппы выступали за, Туркалов — против). 5 июля министр культуры Владимир Мединский заявил об увольнении директора и выговоре худруку. Марчелли после этого заявил об увольнении по собственному желанию, передает «Газета.Ру».

Евгений Марчелли начал карьеру как актер, затем окончил режиссерский факультет Щукинского училища. Поставил более 70 спектаклей как на московских, так и на региональных площадках, также снимал фильмы для кино и телевидения. Лауреат премии «Золотая маска».

Источник: Газета Известия