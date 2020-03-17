Еврейская община Украины решила бесплатно раздать 30 тонн мацы

17 марта 2020     12
Еврейская община Украины решила бесплатно раздать 30 тонн мацы

Объединенная еврейская община Украины решила бесплатно раздать более 30 тонн мацы к наступающему празднику Песах. Об этом сообщает УНИАН.

Руководитель общины Михаэль Ткач пояснил, что ее распределят через региональные еврейские организации.

В 2020 году количество мацы было увеличено почти на десять тонн по сравнению с 2019 годом, чтобы все евреи Украины были обеспечены мацой к празднику.

Год назад Федерация еврейских общин России (ФЕОР) отправила больше полутонны мацы к празднику Песах жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В 2020 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в четверг, 9 апреля, он продлится до четверга следующей недели, 16 апреля. В эти дни устраивают специальную трапезу — седер. В праздник запрещается употреблять квасное тесто, поэтому едят пресный хлеб — мацу.

Источник: Лента.Ру

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