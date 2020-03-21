«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни

21 марта 2020     20
«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни

Организаторы «Евровидения» потребовали от исполнителей подготовить для конкурса в следующем году новые песни. Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте мероприятия.

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17:21 — 18 марта

Утверждается, что в соответствии с правилами «Евровидения» песни этого года не будут допущены к участию в 2021 году. Национальные вещатели должны самостоятельно решить, кого из исполнителей отправить в следующем году — нового представителя либо заявленного в этом году.

Решение об отмене «Евровидения» было оглашено днем 18 марта. Европейский вещательный союз, организатор мероприятия, подчеркнул, что пандемия и меры властей по борьбе с заболеванием не могут позволить провести песенное соревнование.

Планировалось, что от России выступит группа Little Big с песней Uno. Клип на композицию оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Ролик меньше чем через неделю собрал более 33 миллионов просмотров. Видео было выпущено вечером 12 марта, а отрывок Uno неофициально появился в сети еще в начале марта.

Конкурс планируется провести в 2021 году. Пока что продолжаются переговоры о том, что место проведения останется без изменений — город Роттердам в Нидерландах.

Источник: Лента.Ру

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