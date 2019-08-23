Европа нашла новый способ ударить по США в торговой войне

23 августа 2019     21
Европа нашла новый способ ударить по США в торговой войне

Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую ответ действиям президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно Politico.

Согласно документу, ЕС в одностороннем порядке должен ввести таможенные пошлины на американские товары, в том числе технологических гигантов — Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Кроме того, предполагается, что страны Европы будут оказывать активное содействие развитию собственных технологических компаний.

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В программе указано, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 миллиардов долларов в акции перспективных компаний континента. Этот шаг должен позволить Европе конкурировать с американскими компаниями.

Авторы документы настаивают на более решительных действиях в торговой сфере. В настоящий момент эти предложения находятся на стадии рассмотрения.

В июле сообщалось, что ЕС подготовил ответные меры против США в случае введения Вашингтоном пошлин на произведенные в ЕС автомобили. Предполагалось, что дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в 35 миллиардов евро, однако примерный список не приводился.

Источник: Лента.Ру

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