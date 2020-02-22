Европа поможет российской глубинке

Европа поможет жителям российской глубинки начать собственное дело. В рамках программы, реализуемой совместно с Евросоюзом в Архангельской области, авторам проектов и идей будут предоставляться гранты, сообщается на сайте Кенозерского национального парка.

Программа продлится два года. В рамках нее будут выделены шесть миллионов рублей: четыре миллиона в 2020 году и два в 2021-м. Отмечается, что финансирование получат перспективные идеи, которые будут отобраны в рамках конкурса руководством национального парка.

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Программа рассчитана в первую очередь на женщин, но участвовать в ней и подавать заявки смогут и мужчины, живущие на территории Кенозерского парка или поблизости от него. Размер грантов составит от 50 до 300 тысяч рублей для физических лиц и от 300 до 700 тысяч для предприятий. Потратить его можно будет только на создание и развитие своего бизнеса. Также победители получат экспертную поддержку — для них будут проводиться обучающие семинары.

Кенозерский национальный парк расположен в Архангельской области. Он занимает территорию в 140 тысяч гектар и включает в себя еще один национальный парк — «Онежской поморье», в 2016 году они были объединены. В 2004 году парк был включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Источник: Лента.Ру