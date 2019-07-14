Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

14 июля 2019     27
Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

Европейский союз обеспокоен развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию его сохранить. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте ЕС.

В документе отмечается, что Москве следует «немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и поддающееся проверке соблюдение положений ДРСМД».

В частности, в организации выразили сожаление в связи с приостановкой Россией обязательств по договору, а также отметили, что ждут ответа относительно разработок, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования.

«Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», — указано в заявлении.

Сейчас читают:

Европа призвала Россию сохранить ДРСМД
Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

Европейский союз обеспокоен развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию его сохранить. …


Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России
Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, достигло к началу лета 3% взрослого населения страны. Это составляет 3 млн 429 …


Чемпион НБА впал в кому после ДТП
Чемпион НБА впал в кому после ДТП

Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает …


Минобороны России опубликовало видео доставки С-400 в Турцию
Минобороны России опубликовало видео доставки С-400 в Турцию

Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Источник: Россия Сегодня


Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу
Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу

Спортсменки из России Светлана Ромашкина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе синхронного плавания среди дуэтов на чемпионате мира …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты