Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

Европейский союз обеспокоен развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию его сохранить. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте ЕС.

В документе отмечается, что Москве следует «немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и поддающееся проверке соблюдение положений ДРСМД».

В частности, в организации выразили сожаление в связи с приостановкой Россией обязательств по договору, а также отметили, что ждут ответа относительно разработок, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования.

«Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», — указано в заявлении.