Европейская авиакомпания прекратит все полеты

15 марта 2020     26
Европейская авиакомпания прекратит все полеты

Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит все полеты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава компании Мартин Гаусс, передает РИА Новости.

Такое решение было принято после того, как власти Латвии постановили полностью ограничить международные перевозки в стране. Все полеты airBaltic прекращаются с 17 марта. Ограничения продлятся до 14 апреля и затронут рейсы из Эстонии и Литвы.

«Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества — превыше всего!», — заключил Гаусс.

Ранее стало известно, что с 16 марта Россия ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза российских граждан в РФ.

Источник: Лента.Ру

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