Европейские лидеры согласовали кандидатуры на основные посты ЕС

Лидеры стран-членов Европейского союза согласовали имена кандидатов на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом во вторник, 2 июня, в своем Twitter сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

«Европейский совет согласовал будущее руководство евроинститутов», — сообщил он.

Так, на должность самого Туска выдвинут экс-премьер Бельгии Шарль Мишель. Кандидатом на пост главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, на пост главы Европейского Центробанка — директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, на пост главы европейской дипломатии — и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

В настоящий момент Еврокомиссией руководит Жан-Клод Юнкер, главой европейской дипломатии является Федерика Могерини, а ЕЦБ возглавляет Марио Драги.

Лидеры ЕС рассматривали на должность нового главы Еврокомиссии (ЕК) голландца Франса Тиммерманса, предложенного Туском. Против него выступают Италия и Вишеградская четверка — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. На пост первого замглавы ЕК предлагалась кандидатура еврокомиссара по конкуренции, датчанки Маргрет Вестагер.

Среди претендентов на пост главы Евросовета называлось имя Кристалины Георгиевой, исполнительного директора Всемирного банка.

28 июня лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.

Источник: Газета Известия