Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды

11 июля 2019     21
Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды

Суд Европейского Союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, решение касается ограничений, которые вводились в период с 2016 по 2018 год. Под них, в частности, попали бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, экс-глава Национального банка Сергей Арбузов, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, глава администрации Януковича Андрей Клюев, а также сын бывшего президента Александр Янукович.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Источник: Лента.Ру

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Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды

Суд Европейского Союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды. Об этом сообщает «Европейская …



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