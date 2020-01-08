Европейским авиакомпаниям рекомендовали прекратить летать над Ираком

Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало прекратить коммерческие полеты в воздушном пространстве Ирака. Об этом сообщает РИА Новости .

Европейским авиакомпаниям рекомендовали прекратить летать над Ираком Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало прекратить коммерческие полеты в воздушном пространстве Ирака. Об этом сообщает РИА Новости. Источник: Лента.Ру



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