Европол задержал 79 человек за покупку авиабилетов поддельными картами

Европол задержал 79 человек по подозрению в мошенничестве с покупкой авиабилетов. Об этом сообщила полицейская служба Евросоюза на своем официальном сайте.

Мошенников, покупавших авиабилеты с помощью украденных или поддельных карт, задержали в ходе 12-й межправительственной операции в рамках Global Airline Action Days (GAAD), которая состоялась с 18 по 22 ноября в более чем 200 аэропортах мира.

Европол смог обнаружить 150 подозрительных транзакций и пресечь попытки незаконного пересечения границ и использование поддельных удостоверений личности. Также в ходе операции был арестован человек, похитивший своего ребенка и пытавшийся бежать с ним из Европы в Индию.

За последние несколько лет в Евросоюзе участились случаи мошенничества с использованием кредитных карт. По оценкам экспертов, убытки авиационной отрасли достигают $1 млрд в год, отмечает «Газета.ru».

Ранее 15 ноября сообщалось, что телефонные аферисты стали использовать новый способ мошенничества с банковскими картами.

Источник: Газета Известия