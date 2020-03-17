Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

17 марта 2020     14
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Запрет на въезд граждан других стран вводится на 30 дней. При этом гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также имеющим вид на жительство в этих странах, будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, сообщили в немецком МВД.

Германия приступит к реализации ограничений немедленно, добавила Меркель.

Источник: Лента.Ру

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