Евросоюз захотел ВТО без США

23 июня 2019     23
Евросоюз захотел ВТО без США

Комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем обсуждает с другими странами возможность создать новый арбитражный суд вне Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Welt.

Переговоры на этот счет ведутся с Канадой. Согласно существующему проекту, урегулированием торгового спора займутся три человека, которых генеральный директор ВТО отберет из числа бывших членов Апелляционного органа организации. В конечном счете, отмечает издание, это может перерасти в новую «мини-ВТО» без участия США.

Вашингтон препятствует назначению новых арбитров в Апелляционный орган ВТО, пишет Welt. В настоящее время палата состоит только из трех судей вместо семи. С конца года в ней больше не будет кворума — в декабре 2019 года два члена уйдут в отставку.

В настоящий момент в ВТО рассматривается спор между Россией и США. Москва требует от Вашингтона снизить введенные пошлины на сталь и алюминий. В ответ на действия США российская сторона подняла пошлины на ряд американских товаров, чтобы компенсировать выпадающие потери.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что ВТО «очень плохо» обращается с США на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться». В ином случае он пригрозил покинуть организацию. В частности, он назвал предложение Евросоюза по тарифам на автомобили «недостаточно хорошим».

Источник: Лента.Ру

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