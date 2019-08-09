Евросоюз озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян

Для европейских консульств готовятся инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в структурах ЕС.

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19:37 — 24 апреля

По его словам, разрабатывается алгоритм по обработке визовых заявлений, поданных в России и на Украине жителями Донбасса, получивших паспорта после соответствующих указов Владимира Путина. Он добавил, что Еврокомиссия готовит решение по этому вопросу «в тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве».

6 августа МИД Литвы потребовал, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными. В ведомстве добавили, что если договориться о консолидированной позиции ЕС не удастся, Литва примет решение о непризнании документов в одностороннем порядке. Аналогичное решение ранее вынесло правительство Эстонии.

Путин двумя указами от 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что эта мера предпринимается в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

Источник: Лента.Ру