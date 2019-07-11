Евросоюз оставит Турцию без денег

Евросоюз приостановит различные торговые переговоры с Анкарой и заморозит Турции финансирование на следующий год из-за нелегальной разведки газовых месторождений в водах Кипра. Об этом со ссылкой на проект официального заявления сообщает Reuters.

По данным агентства, это решение еще может быть пересмотрено и обсуждается в Брюсселе. «В свете того, что Турция продолжает нелегальное бурение, ЕС приостанавливает переговоры по транспортному соглашению со страной и договаривается не вести больше никаких встреч на высшем уровне», — сказано в черновике.

Там же говорится, что в том случае, если турецкие власти продолжат бурение, европейские страны готовы ввести против них более жесткие ограничительные меры.

Пожелавший остаться анонимным европейский дипломат в беседе с агентством высказал опасения по поводу заявления. «Мы не должны здесь коснуться никого, кроме людей, непосредственно причастных к нелегальным действиям. Мы действуем осторожно, потому что нам нужна кооперация с Турцией по вопросам миграции, НАТО и терроризма», — цитирует Reuters его слова.

Он также отметил, что некоторые страны блока зависят от Турции в вопросах энергетики, поэтому ожидать масштабных экономических санкций не стоит.

Остров Кипр разделен на два государства. Одно из них является членом Евросоюза, другое, так называемая Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.

Источник: Лента.Ру