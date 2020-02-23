Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

23 февраля 2020     5
Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

Евросоюз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению европейской стороны, наносят ущерб ближневосточному урегулированию. Об этом сказано в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, содержание которого приводит РИА Новости.

В районах Гиват Матос и Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить несколько тысяч единиц жилья. В ЕС считают, что строительство поселений нарушает географическое единство палестинских территорий между Иерусалимом и Вифлеемом и изолирует проживающие там общины Палестины.

В Евросоюзе также напомнили, что, в соответствии с международным правом, поселения являются незаконными и ЕС не признает какие-либо изменения границ, существовавших до 1967 года, если это не будет результатом договоренности двух сторон конфликта.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль построит 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.

Источник: Лента.Ру

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