Евросоюз провалил переговоры по бюджету из-за Brexit

21 февраля 2020     17
Евросоюз провалил переговоры по бюджету из-за Brexit

Представители стран Евросоюза провалили переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает «Интерфакс».

«Мы знаем, что этот европейский бюджет является очень трудным предметом, и переговоры очень трудные, особенно после Brexit», — сказал Мишель. Он объяснил, что из-за выхода Великобритании из состава ЕС организации не хватает 60-75 миллиардов евро.

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Глава Европейского совета также рассказал, что Евросоюзу нужно больше времени для того, чтобы прийти к соглашению по будущему бюджету.

Заседание проходило в Брюсселе. Оно началось 21 февраля около 19:00 по местному времени (21:00 мск), но не продлилось и получаса.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Источник: Лента.Ру

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