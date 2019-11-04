Еда украинских военных возмутила пользователей сети

4 ноября 2019     44
Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Украинский военнослужащий Александр Гром пожаловался на качество питания в некоторых частях ВСУ на своей странице в Facebook.

«Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую», — написал Гром.

Многих пользователей сети возмутило подобное отношение к военнослужащим. «Позорище, главнокомандующему этой армии!» — написал один комментатор. «Главное что [президент Украины Владимир] Зеленский не голодает во время войны, устраивает шоу и целый день банкует за счет государства», — добавил другой. «Так еще хорошо, что на фото есть вилка и ножи, один раз вышел на обед — впечатления на всю жизнь», — отметил третий. «Вроде при [бывшем украинском лидере Петре] Порошенко военные питались лучше», — предположил четвертый. «Почему я уверен, что 73 процента (количество проголосовавших за Зеленского на президентских выборах в апреле — прим. «Ленты.ру») кормят дома так же?» — задался вопросом пятый пользователь.

Зимой 2017 года Министерство обороны Украины предложило изменить пайки военнослужащих ВСУ и других формирований. Планировалось заменить одни продукты другими «в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности». Например, сухое молоко, простокваша и кисломолочные продукты рассматривались в качестве альтернативы для мяса первой категории. Специалисты раскритиковали проект по причине того, что такая замена продуктов не предусмотрена нормами, действующими в ВСУ.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Еда украинских военных возмутила пользователей сети
Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Украинский военнослужащий Александр Гром пожаловался на качество питания в некоторых частях ВСУ на своей странице в Facebook. «Некоторые спрашивают, как …


Названы замедляющие старение продукты
Названы замедляющие старение продукты

Сохранить молодой вид и упругость кожи может помочь правильно подобранный рацион питания, пишет «Медикфорум». Специалисты перечислили 10 продуктов, потребление которых …


Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

3 ноября 2019, 23:57 Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» в сезоне 2019 года. @MercedesAMGF1 …


Поддержку первичного звена здравоохранения посчитали заслугой Путина
Поддержку первичного звена здравоохранения посчитали заслугой Путина

Поддержка первичного звена здравоохранения в России является личной заслугой президента Владимира Путина. Об этом в эфире программы «Время» на Первом …


СМИ сообщили о госпитализации актера Александра Семчева
СМИ сообщили о госпитализации актера Александра Семчева

Российского актера Александра Семчева госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии, пишет 3 ноября РЕН ТВ. По данным телеканала, у артиста …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты