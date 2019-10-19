Единая дирекция парков появится в Курске в следующем году

19 октября 2019     16
Единая дирекция парков появится в Курске в следующем году

В Курске чиновники готовятся к запуску единой дирекции парков. Учреждение будет бюджетным и получит в ведение все городские парки. Его сотрудники будут отвечать за устранение проблем и поддержание порядка на объектах. Благодаря этому уровень контроля будет выше, заявил градоначальник Виктор Карамышев.

«То, что сейчас происходит, мне не совсем нравится. Каждый объект на торги выставляется и все зависит от того, кто выиграл: добросовестный подрядчик, значит, за парком ухаживают, недобросовестный – значит, его приходится постоянно толкать, и качество работ нас, конечно, не устроит», — цитирует мэра Карамышева «Курская правда».

В 2020 году после реформирования муниципального МФЦ сократят часть сотрудников, дублирующих функции работников областных многофункциональных центров. Планируется, что этих людей переведут в новую дирекцию парков.

Источник: Газета Известия

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