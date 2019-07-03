Единороссы направят в Минтранс предложения к новому ГОСТу для светофоров

3 июля 2019     17
Единороссы направят в Минтранс предложения к новому ГОСТу для светофоров

Активисты «Единой России» и проекта партии «Безопасные дороги» направят предложения к новому ГОСТу по установке и эксплуатации светофоров в Министерство транспорта России. ГОСТ может появиться к 2020 году.

Как рассказал координатор партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, внедрение нововведения должно снизить количество мест концентрации ДТП.

«Особенно около детских образовательных учреждений», — приводит слова депутата пресс-служба партии в среду, 3 июля. По мнению парламентария, в каждом ГОСТе надо прописать, что все пешеходные переходы перед школами должны быть оборудованы светофорами.

Афонский напомнил, что по статистике более половины пострадавших в ДТП пешеходов являются школьниками. Средства регулировки движения помогут «предотвратить несчастные случаи», повысить внимание школьников и водителей, отметил он.

По словам координатора партийного проекта, местная власть часто не учитывает мнение жителей при установке новых светофоров.

Накануне стало известно, что разработкой ГОСТов для светофоров в этом году займется Росавтодор. В новом стандарте будут закреплены правила их содержания и ремонта.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач пришла на помощь к своим избирателям
Депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач пришла на помощь к своим избирателям

Жители микрорайона Зеленая горка в Инкермане на протяжении многих лет, чтобы выехать или заехать в населенный пункт, вынуждены преодолевать несколько …


Женщина, которой муж отрубил руки, снялась в откровенной фотосессии
Женщина, которой муж отрубил руки, снялась в откровенной фотосессии

27-летняя Маргарита Грачева, которую узнала вся страна из-за чудовищного преступления ее супруга-садиста, возвращается к полноценной жизни. Женщина, которой ревнивый муж отрубил …


Единороссы направят в Минтранс предложения к новому ГОСТу для светофоров
Единороссы направят в Минтранс предложения к новому ГОСТу для светофоров

Активисты «Единой России» и проекта партии «Безопасные дороги» направят предложения к новому ГОСТу по установке и эксплуатации светофоров в Министерство …


Нарушения на «Тавриде» будет фиксировать новый комплекс из Краснодара
Нарушения на «Тавриде» будет фиксировать новый комплекс из Краснодара

В середине июля на трассе Таврида начнет работать передвижной комплекс фиксации нарушений. Его привезут из Краснодарского края. Об этом журналистам …


На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя
На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя

Во время пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погиб капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. Он родился и вырос в Севастополе. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты