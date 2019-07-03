Единороссы направят в Минтранс предложения к новому ГОСТу для светофоров

Активисты «Единой России» и проекта партии «Безопасные дороги» направят предложения к новому ГОСТу по установке и эксплуатации светофоров в Министерство транспорта России. ГОСТ может появиться к 2020 году.

Как рассказал координатор партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, внедрение нововведения должно снизить количество мест концентрации ДТП.

«Особенно около детских образовательных учреждений», — приводит слова депутата пресс-служба партии в среду, 3 июля. По мнению парламентария, в каждом ГОСТе надо прописать, что все пешеходные переходы перед школами должны быть оборудованы светофорами.

Афонский напомнил, что по статистике более половины пострадавших в ДТП пешеходов являются школьниками. Средства регулировки движения помогут «предотвратить несчастные случаи», повысить внимание школьников и водителей, отметил он.

По словам координатора партийного проекта, местная власть часто не учитывает мнение жителей при установке новых светофоров.

Накануне стало известно, что разработкой ГОСТов для светофоров в этом году займется Росавтодор. В новом стандарте будут закреплены правила их содержания и ремонта.

Источник: Газета Известия