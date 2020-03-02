«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в жилетке на голое тело

2 марта 2020     18
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в жилетке на голое тело

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, попозировала перед фотографом в откровенных нарядах. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Модель снялась в рекламной кампании новой коллекции американского модного бренда Calvin Klein. На одном из опубликованных фото она запечатлена сидящей на полу в голубой жилетке на голое тело и джинсах в тон.

На другом кадре Дженнер демонстрирует черный комплект нижнего белья в белых носках, уперевшись на стул руками. В своей публикации она также показала снимок в бежевом бюстгальтере без бретелей и трусах на завышенной талии той же марки.

Автором съемки стал фотограф итальянский фотограф Марио Сорренти (Mario Sorrenti), который сотрудничает с такими мировыми компаниями, как Calvin Klein, Chanel, Bulgari и Tom Ford. Его фотографии появлялись на страницах изданий Vogue и The New York Times. В фотосъемках Сорренти участвовали Рианна, сестры Хадид, Марго Робби и Кайя Гербер.

В октябре 2019 года Кендалл Дженнер уже снималась в рекламе нижнего белья Calvin Klein. На появившемся снимке она лежит на диване напротив зеркальных дверей гардероба. 23-летнюю модель запечатлели в белом комплекте Calvin Klein с красным принтом из коллекции CK50, посвященной 50-летнему юбилею бренда. Пользователи сети восхитились внешним видом знаменитости в комментариях.

Источник: Лента.Ру

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