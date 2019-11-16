ЕК ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа

16 ноября 2019     14
ЕК ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Еврокомиссия «сохраняет спокойствие» по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и сосредоточена на поиске решения сложившейся ситуации, заявила представитель ЕК Мина Андреева. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение», — отметила Андреева.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов, однако такой вариант возможен при прямых поставках. «Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — пояснил Путин.

Российский лидер также отметил, что Москва готова к заключению соглашений по любому законодательству. Однако если Украина не успеет уладить вопрос до истечения договора о транзите с Россией, то существует риск прекращения поставок, подчеркнул Путин.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Для возобновления контракта российская сторона требует от Киева отказаться от судебных претензий, однако украинская сторона не планирует отказываться от выигранных дел. Кроме того, «Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому».

Источник: Лента.Ру

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