Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой

23 января 2020     13
Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой

Руководителем секретариата зампреда председателя правительства Татьяны Голиковой стала Елена Рожкова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении опубликовано 23 января на сайте правительства.

«Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны на время исполнения Голиковой Татьяной Алексеевной полномочий заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Рожкова работала помощником вице-премьера Голиковой.

21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, которое возглавил Мишустин. Посты сохранили главы 12 ведомств.

23 января был опубликован список новых назначений. Так, экс-министр труда Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ, сам же бывший глава ПФР Антон Дроздов стал замминистра финансов, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой
Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой

Руководителем секретариата зампреда председателя правительства Татьяны Голиковой стала Елена Рожкова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении опубликовано 23 января …


СК просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве
СК просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве

05:47 Следственный комитет попросил заочно арестовать предпринимателя с Сахалина Олега Кана по обвинению в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке …


Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой
Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой

На необитаемом острове Буромского рядом с материковой Антарктидой захоронили останки 70 полярников, погибших в экспедициях. Об этом сообщила РИА Новости …


Европа заменит комплектующие из России и Украины в ракете Vega на свои
Европа заменит комплектующие из России и Украины в ракете Vega на свои

Европа намерена в ближайшем будущем заменить российские и украинские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы собственного производства, сообщил в четверг, …


ФАС представила предложения по предустановке ПО на гаджеты
ФАС представила предложения по предустановке ПО на гаджеты

02:34 Федеральная антимонопольная служба опубликовала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты