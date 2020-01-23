Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой

23 января был опубликован список новых назначений. Так, экс-министр труда Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ , сам же бывший глава ПФР Антон Дроздов стал замминистра финансов, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.

«Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны на время исполнения Голиковой Татьяной Алексеевной полномочий заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Руководителем секретариата зампреда председателя правительства Татьяны Голиковой стала Елена Рожкова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении опубликовано 23 января на сайте правительства.

Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой Руководителем секретариата зампреда председателя правительства Татьяны Голиковой стала Елена Рожкова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении опубликовано 23 января …



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