Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой

Руководителем секретариата зампреда председателя правительства Татьяны Голиковой стала Елена Рожкова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении опубликовано 23 января на сайте правительства.
«Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны на время исполнения Голиковой Татьяной Алексеевной полномочий заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Рожкова работала помощником вице-премьера Голиковой.
21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, которое возглавил Мишустин. Посты сохранили главы 12 ведомств.
23 января был опубликован список новых назначений. Так, экс-министр труда Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ, сам же бывший глава ПФР Антон Дроздов стал замминистра финансов, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.
Источник: Газета Известия