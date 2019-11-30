Елизавета II выразила соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта, который произошел в Лондоне накануне. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом в субботу, 30 ноября.

«Мы посылаем наши мысли, молитвы и глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял близких и пострадал от вчерашнего ужасного насилия», — говорится в послании.

Елизавета II также отметила смелость людей, которые «рисковали своими жизнями для того, чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их».

Ранее соболезнованиям родственникам погибших выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мои мысли с британским народом, жертвами и их близкими», — цитирует его «Газета.ру»

30 ноября в МВД Великобритании заявили, что у террориста не было сообщников. В тот же день полиция назвала имя преступника. Им оказался ранее судимый Усман Хан.

29 ноября мужчина напал на людей с ножом в районе Лондонского моста. Ранения получили пять человек, позже двое из них скончались. Полиция ликвидировала преступника.

Пострадавших среди россиян, по данным посольства РФ в Лондоне, нет. Британские власти, по итогам инцидента, признали это нападение терактом.

Источник: Газета Известия