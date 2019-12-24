Елизавета II назвала прошедший год «ухабистым» для Великобритании

24 декабря 2019     13
Елизавета II назвала прошедший год «ухабистым» для Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II считает, что уходящий год был «ухабистым» для страны. Об этом говорится в рождественском послании, с которым монарх выступит во вторник, 24 декабря.

«Ядовитые настроения» на общественных дебатах по вопросу Brexit в течение последних 12 месяцев разделили страну и парламент, считает Елизавета.

«Путь, конечно, не всегда (был — Ред.) гладкий, и, возможно, время от времени в этом году он мог показаться довольно ухабистым, однако маленькие шаги могут оказать большое влияние на мир», — приводит агентство Associated Press выдержку из текста выступления королевы.

Агентство полагает, что королева таким образом могла также прокомментировать череду неудач в королевской семье. Так, в начале года принц Филипп врезался в машину, в которой находились две женщины и девятимесячный младенец, а в декабре он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Скандал разгорелся и вокруг среднего сына королевы принца Эндрю, которого американка обвинила в растлении в рамках дела против американского финансиста Джеффри Эпштейна. С 21 ноября Эндрю сказал, что временно не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.

Источник: Газета Известия

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